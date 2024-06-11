"За Володю (Владимир Бесчастных) с его бесстрашным характером в жизни и на поле я был спокоен. Потому и отпустил в Германию без всяких сомнений. Если у Тюкавина такой же характер, то пусть едет. Рискнуть стоит еще и потому, что при любом раскладе он ничего не потеряет", - сказал Романцев.
Напомним, Владимир Бесчастных играл за московский "Спартака" под руководством Олега Романцева. В 1994 году перешел в немецкий "Вердер", где в дебютный сезон забил 14 голов, а команда заняла второе место в Бундеслиге, уступив всего одно очко "Боруссии Д". 21-лентий Константин Тюкавин в минувшем сезоне принял участие в 30 матчах за "Динамо" и занял второе место в списке бомбардиров РПЛ, забив 15 голов. Кроме этого, нападающий сделал девять голевых передач. Бело-голубые заняли третье место в чемпионате России, набрав 56 очков.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Романцев: если у Тюкавина такой же характер, как у Бесчастных, то пусть едет в Европу
Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев поделился мнением о возможностях нападающего "Динамо" Константина Тюкавина играть за рубежом.
Фото: ФК "Динамо"