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Хавбек "Локомотива" Карпукас: хочу перейти в клуб из топ-5 лиг Европы или из Турции

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Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас рассказал, где мог бы продолжить свою карьеру.
Фото: официальный сайт "Локомотива"
"Приму ли предложение из среднего европейского чемпионата? Я хочу перейти в клуб из топ-5 или в команду из Турции. В любой другой европейский клуб я не пойду", - цитирует Карпукаса Metaratings

В минувшем сезоне опорный полузащитник "железнодорожников" Артем Карпукас принял участие в 30-ти матчах во всех турнирах и забил 1 гол. Контракт 21-летнего футболиста с "Локомотивом" действует до лета 2027-го года. Трансферная стоимость Артема Карпукаса, по оценке портала Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро

Артем Карпукас Локомотив Зарубежные трансферы
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