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Эвандро Феррейра: лучшим подарком Вагнеру на 40-летие было бы приглашение в ЦСКА

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Эвандро Феррейра, представитель экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава, рассказал о желании бразильца вернуться в российский клуб.
Фото: Getty Images
"Лучшим подарком для Вагнера на юбилей было бы приглашение в ЦСКА. Он был бы очень рад закончить свою карьеру в этом клубе", - цитирует Феррейру Sport24.

Бразильский нападающий Вагнер Лав перебрался в ЦСКА из "Палмейраса" летом 2004-го года за 6.2 миллиона евро. С тех пор футболист неоднократно уезжал в Бразилию и возвращался в ЦСКА, прежде чем окончательно покинул московский клуб летом 2013-го года. Всего на счету Вагнера 124 гола за ЦСКА во всех турнирах.

Сегодня, 11-го июня, бразильскому нападающему исполнилось 40 лет. На данный момент он является игроком новичка бразильской Серии А "Атлетико Гойяньенсе". Его контракт с клубом рассчитан до конца 2024-го года.

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