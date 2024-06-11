"Лучшим подарком для Вагнера на юбилей было бы приглашение в ЦСКА. Он был бы очень рад закончить свою карьеру в этом клубе", - цитирует Феррейру Sport24.
Бразильский нападающий Вагнер Лав перебрался в ЦСКА из "Палмейраса" летом 2004-го года за 6.2 миллиона евро. С тех пор футболист неоднократно уезжал в Бразилию и возвращался в ЦСКА, прежде чем окончательно покинул московский клуб летом 2013-го года. Всего на счету Вагнера 124 гола за ЦСКА во всех турнирах.
Сегодня, 11-го июня, бразильскому нападающему исполнилось 40 лет. На данный момент он является игроком новичка бразильской Серии А "Атлетико Гойяньенсе". Его контракт с клубом рассчитан до конца 2024-го года.
Эвандро Феррейра: лучшим подарком Вагнеру на 40-летие было бы приглашение в ЦСКА
Эвандро Феррейра, представитель экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава, рассказал о желании бразильца вернуться в российский клуб.
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