"Я считаю, что это возможно (оформить чемпионство за пять туров до финиша - прим.). Надо хорошо подготовиться, начать хорошо сезон, а там посмотрим. Как начнешь, так и закончишь. Что касается прошедшего сезона, то я его уже чуть-чуть переварил, еще чуть переварю потом. А так, весь год будем об этом вспоминать, думаю", - цитирует Тюкавина "РБ Спорт".
В прошедшем сезоне Константин Тюкавин провёл за московское "Динамо" 38 матчей и записал на свой счёт 17 забитых мячей и 10 результативных передач. Рыночная стоимость игрока, согласно версии-интернет портала Transfermarkt, составляет 16 миллионов евро. Нападающий был признан лучшим игроком чемпионата России по итогам сезона-2023/2024.
Команда Марцела Лички в заключительном туре уступила на выезде "Краснодару" со счётом 0:1, а петербургский "Зенит" на своём поле одержал победу над "Ростовом" со счётом 2:1. Команда Сергея Семака стала чемпионом России в шестой раз кряду, а бело-голубые заняли лишь третье место в турнирной таблице российского чемпионата, отставание от сине-бело-голубые составило одно очко.
Тюкавин: досрочное чемпионство "Динамо" за пять туров - это возможно
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин заявил, что бело-голубые могут оформить досрочное чемпионство в следующем сезоне.
Фото: ФК "Динамо"