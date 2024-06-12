Матчи Скрыть

Мостовой: один из лучших футболистов нашей страны ни разу не был в клубах ни в каком качестве

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший игрок "Спартака" и сборной России Александр Мостовой высказался по поводу того, что до сих пор не получал ни одного предложения о работе от клубов.
Фото: РИА Новости
"Я всегда говорю: вот телефон, он открыт 24 часа, пожалуйста, но никаких предложений нет. Вчера меня даже спросили, будет ли мне обидно, если в конечном итоге меня никуда не пригласят. Конечно, будет обидно, но что сделать? У нас такая жизнь, что один из лучших футболистов нашей страны ни разу не был в клубах ни в каком качестве. Значит, судьба такая, главное, чтобы здоровье было", - заявил Мостовой.

Во время своей карьеры футболиста Мостовой играл в "Спартаке", в испанских "Сельте" и "Алавесе", во Франции выступал за "Кан" и "Страсбург", в Португалии - за "Бенфику". В 2005 году принял решение закончить игровую карьеру, в 2023-м Мостовой начал учиться в академии Российского футбольного союза, чтобы получить тренерскую лицензию. Недавно экс-футболист заявил, что может завершить карьеру тренера, так и не начав её. Он также посетовал на то, что иностранные специалисты отбирают работу у российских тренеров.

Источник: "РИА Новости"

Александр Мостовой
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -5
  • Не нравится