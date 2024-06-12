Чемпион Первой лиги сезона 2023/24 "Химки" продолжает искать нового главного тренера, который должен заменить на данном посту российского специалиста Андрея Талалаева. Как сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале, экс-тренер "Спартака" Владимир Слишкович не отказывался от предложения новичка РПЛ и продолжает оставаться главным претендентом на назначение.
В свою очередь, Сергей Игнашевич, покинувший калининградскую "Балтику" по итогам сезона, по словам источника, отказался от варианта с "Химками". Кроме того, как сообщает инсайдер, в числе претендентов на вакантную должность нет таких тренеров, как Сергей Юран и Спартак Гогниев.
Владимир Слишкович руководил московским "Спартаком" в статусе исполняющего обязанности главного тренера в заключительной части сезона. До этого босниец входил в тренерский штаб испанца Гильермо Абаскаля, который был уволен из "Спартака" в середине апреля.
Карпов: Слишкович не отказывался от работы в "Химках", Игнашевич отверг предложение
Стало известно, как продвигаются поиски нового главного тренера подмосковными "Химками", которые по итогам сезона вышли в РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"