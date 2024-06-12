"Антон понимает, что в ЦСКА будет сидеть в запасе, и в "Химки" он уедет за игровым временем. Может быть, там ему могут предложить более выгодные условия, такое тоже возможно. Тем более, он уже не молодой, поэтому уже нужно думать о том, как можно больше заработать, мы же не знаем всех нюансов", - цитирует Мостового "СЭ".
По сообщениям СМИ, нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный близок к переходу в подмосковные "Химки", которые с нового сезона будут выступать в российской Премьер-лиге. Как сообщалось ранее, футболист уже прошел медосмотр перед заключением контракта с новым клубом.
Контракт Заболотного с ЦСКА истекает 30-го июня 2024-го года. Таким образом, к "Химкам" форвард присоединится на правах свободного агента. В прошлом сезоне Антон Заболотный принял участие в 42-х матчах в составе "армейцев" во всех турнирах. На его счету 12 голов и 4 результативные передачи.
Мостовой - о трансфере Заболотного из ЦСКА в "Химки": может, ему в другом клубе предложили условия лучше
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный переход нападающего ЦСКА Антона Заболотного в "Химки".
Фото: "Матч ТВ"