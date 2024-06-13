"Антон на 99% не останется в "Локомотиве". Предложений больше не было. Клуб вроде бы в связи с возможной продажей одного футболиста готов к ним вернуться, но я не думаю, что предложение будет достойным и футболист его примет. Это мое мнение", - цитирует Шпинёва "РИА Новости".
В сезоне-2023/2024 Антон Миранчук провёл за московский "Локомотив" во всех турнирах 38 матчей и отметился восьмью забитыми мячами и семью голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в шесть миллионов евро, контракт игрока с клубом истекает 30-го июня.
Ранее "Локомотив" на правах свободных агентов покинули: Даниил Худяков, Станислав Магкеев, Рифат Жемалетдинов и Артём Дзюба. По итогам сезона-2023/2024 команда Михаила Галактионова заняла четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата - московский клуб набрал 53 очка в 30-ти встречах.
Агент Миранчука: Антон на 99 процентов не останется в "Локомотиве". Предложений больше не было
Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Антона Миранчука, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"