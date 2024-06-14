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В "Ростове" заявили, что защитник Осипенко останется в клубе. Игроком интересуется "Краснодар"

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Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин заявил, что центральный защитник Максим Осипенко не покинет команду в летнее трансферное окно.
Фото: РИА Новости
"Максим Осипенко останется летом в "Ростове", - сказал Рыскин.

Ранее в СМИ писали, что 30-летний защитник может перейти в "Краснодар", сообщалось, что краснодарский клуб готов заплатить 6 миллионов евро.

Максим Осипенко в сезоне 2023/24 провел за "Ростов" 29 матчей во всех турнирах, в которых сделал одну голевую передачу и забил семь голов, больше половины - с пенальти. Действующее соглашение футболиста с ростовчанами рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает центрального защитника в 5 миллионов евро.

Напомним, в России открылось летнее трансферное окно, клубы могут совершать трансферы до 5 сентября включительно. Нападающий "Локомотива", лучший ассистент минувшего сезона Максим Глушенков этим летом может перейти в "Зенит". По информации СМИ, руководство сине-бело-голубых уже согласовало трансфер.

Источник: "Чемпионат"

Максим Осипенко Ростов Краснодар
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