"Максим Осипенко останется летом в "Ростове", - сказал Рыскин.
Ранее в СМИ писали, что 30-летний защитник может перейти в "Краснодар", сообщалось, что краснодарский клуб готов заплатить 6 миллионов евро.
Максим Осипенко в сезоне 2023/24 провел за "Ростов" 29 матчей во всех турнирах, в которых сделал одну голевую передачу и забил семь голов, больше половины - с пенальти. Действующее соглашение футболиста с ростовчанами рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает центрального защитника в 5 миллионов евро.
Напомним, в России открылось летнее трансферное окно, клубы могут совершать трансферы до 5 сентября включительно. Нападающий "Локомотива", лучший ассистент минувшего сезона Максим Глушенков этим летом может перейти в "Зенит". По информации СМИ, руководство сине-бело-голубых уже согласовало трансфер.
Источник: "Чемпионат"
В "Ростове" заявили, что защитник Осипенко останется в клубе. Игроком интересуется "Краснодар"
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин заявил, что центральный защитник Максим Осипенко не покинет команду в летнее трансферное окно.
Фото: РИА Новости