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Нигматуллин: во вратарской линии "Зенита" нет бразильцев. Это дает шанс Латышонку проявить себя

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Экс-голкипер Руслан Нигматуллин прокомментировал трансфер вратаря Евгения Латышонка из "Балтики" в "Зенит".
Фото: "Матч ТВ"
"Можно поздравить Латышонка с переходом в "Зенит". Это успех - из команды последнего места перешёл в "Зенит", который закончил на первом месте. Во вратарской линии нет бразильцев, что даёт шанс проявить себя. С полевыми игроками получается сложнее — переходят, проигрывают конкуренцию и садятся на скамейку", - заявил Нигматуллин.

Санкт-петербургский "Зенит" объявил о переходе в клуб вратаря калининградской "Балтики" Евгения Латышонка. С ним был заключен контракт на 4 года с возможностью продления. В минувшем сезоне "Балтика" заняла 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетела в Первую лигу.

Конкурентами Латышонка за место в основном составе "Зенита" будут голкипер Денис Адамов и ветеран Михаил Кержаков, который недавно продлил свой контракт с сине-бело-голубыми. С июля по декабрь 2022-го года ворота "Зенита" защищал бразильский вратарь Иван Куарежма. Сейчас он выступает на родине за "Интернасьонал".

Источник: "Чемпионат"

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