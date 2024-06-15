"До сих пор тянется эпопея по переводу денег для ЦСКА за трансфер Влашича в "Вест Хэм", просто потому, что английское законодательство запрещает "Вест Хэму" делать какие-либо платежи в Россию. Здесь же ситуация другая, во Франции таких серьезных ограничений нет. Также у "Краснодара" нет никаких проблем с получением денег, у них есть счета в банках, которые работают с международной системой SWIFT. Насколько я знаю, "Краснодар" и получает деньги, и делает международные платежи без каких-либо проблем", - заявил Зайцев.
Вчера, 14-го июня, французский "Пари Сен-Жермен" объявил о переходе в клуб российского голкипера Матвея Сафонова из "Краснодара". Как сообщалось ранее, трансфер обойдется клубу из столицы Франции в 20 миллионов евро с учетом бонусов. Сам игрок подписал с парижанами контракт до лета 2029-го года.
Хорватский полузащитник Никола Влашич перешел в лондонский "Вест Хэм" из ЦСКА за 30 миллионов евро. Как сообщалось ранее, "армейцы" не могут получить положенные им выплаты за трансфер из-за ограничений на финансовые операции. В августе прошлого года "Вест Хэм" продал Влашича в "Торино" за 10.6 миллионов евро.
Источник: "Матч ТВ"
Юрист Зайцев - о трансфере Сафонова в "ПСЖ": у "Краснодара" нет никаких проблем с получением денег из Франции
Спортивный юрист Юрий Зайцев заявил, что у "Краснодара" не возникнет проблем с получением денег от "ПСЖ" за трансфер голкипера Матвея Сафонова.
Фото: "Матч ТВ"