"Когда переходишь из последней команды в первую, это можно сравнить с переходом Сафонова из "Краснодара" в "ПСЖ". Безусловно, это большой шаг вперед. Его можно поздравить. Будет непросто, учитывая, что в "Зенит" берутся разные вратари, но играет все время Кержаков. В этом сезоне Латышонок сыграл хорошо. Главное, чтобы у него не было синдрома второго сезона", - заявил Нигматуллин.
Евгений Латышонок перебрался из "Балтики", которая заняла предпоследнее место в РПЛ и вылетела, в завоевавший золотые медали чемпионата "Зенит". Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 10 миллионов рублей - такая сумма отступных была прописана в контракте вратаря с калининградским клубом.
В свою очередь, Матвей Сафонов, выступавший ранее в составе "Краснодара", продолжит карьеру в "ПСЖ". Чемпионы Франции объявили о подписании вратаря сборной России и заключении с ним контракта до лета 2029-го года. Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 18 миллионов евро. Еще 2 миллиона могут достаться "Краснодару" в виде бонусов.
Источник: "РБ Спорт"
Нигматуллин - о Латышонке в "Зените": это можно сравнить с переходом Сафонова из "Краснодара" в "ПСЖ"
Экс-голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин сравнил трансфер Евгения Латышонка из "Балтики" в "Зенит" с переходом вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Фото: официальный сайт РПЛ