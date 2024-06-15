"Иногда подшучивали над Крисом, но он невероятный парень, все понимал и относился с юмором. Даже в свои 38 он был способен отдать пас, который не читается даже по телевизионной картинке и способен поставить в тупик всю оборону", - цитирует Дркушича "РБ Спорт".
В первой части сезона-2023/2024 Кристиан Нобоа провёл за "Сочи" во всех турнирах 14 матчей и отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. В зимнее трансферное окно полузащитник перешёл в эквадорский "Эмелек", рыночная стоимость игрока, согласно версии портала Transfermarkt, составляет 300 тысяч евро.
Ранее игрок выступал за казанский "Рубин", московское "Динамо", "Ростов", петербургский "Зенит" и греческий "ПАОК". Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 команда Роберта Морено заняла последнее место в турнирной таблице российского чемпионата и вылетела в Первую лигу.
Дркушич - о Нобоа: даже в свои 38 он был способен отдать пас, который не читается даже по телевизионной картинке
Защитник "Сочи" Ваня Дркушич высказался об экс-одноклубнике Кристиане Нобоа.
Фото: ФК "Сочи"