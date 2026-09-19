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Экс-спортдир "Спартака" оценил влияние Барко на команду

Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов высказался о ситуации с контрактом Эсекьеля Барко.
Фото: ФК "Спартак"
Александр Шикунов считает, что у красно-белых будут проблемы, если аргентинский хавбек покинет клуб.

"Если Барко не продлят, трагедии не будет, но, конечно, это нехорошо. Он лидер "Спартака", без него игра сразу меняется. Барко ведёт "Спартак", решает много вопросов. Без него будут проблемы, он нужен команде.
Без Барко лидер на поле Жедсон. С "Ростовом" забил, они хоть и разные с Барко, но он очень высокого уровня", - сказал Шикунов "Чемпионату".

Эсекьель Барко выступает в составе московского "Спартака" с лета 2024 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел за клуб 6 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Действующее соглашение футболиста с красно-белыми рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 16 миллионов евро.

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