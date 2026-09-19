Врач ЦСКА высказался об эпидемии травм в команде

"С чем связываю эпидемию травм в ЦСКА? Чисто по количеству травм много, но у всех свои причины. Две из этих травм контактные, которые избежать в принципе невозможно. Я это расцениваю как череду случайностей.Травмы Мойзеса и Баринова - чисто контактные, точно не связаны с перегрузками", - сказал Безуглов "Советскому спорту".
На данный момент в московском ЦСКА травмированы пять футболистов: Игорь Акинфеев, Мойзес Барбоза, Милан Гайич, Дмитрий Баринов и Максим Воронов.
"Армейцы" занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 19 баллами в своем активе. Красно-синие провели 9 матчей, одержали 5 побед и 4 раза сыграли вничью в текущем сезоне чемпионата.