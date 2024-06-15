По информации источника, защитник казанского "Рубина" Александр Мартынович может продолжить карьеру в казахстанском "Кайрате" - игроку предложили контракт на 1,5 года.
В завершившемся сезоне Александр Мартынович провёл за казанский "Рубин" во всех турнирах 22 матча и отметился тремя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 250 тысяч евро, контракт игрока с клубом истекает этим летом. Ранее защитник выступал за "Краснодар", минское "Динамо" и "Урал".
По итогам сезона-2023/2024 команда Рашида Рахимова заняла восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата - казанцы набрали 42 очка в 30-ти встречах РПЛ.
Источник: Legalbet
Источник: защитник "Рубина" Мартынович может перейти в "Кайрат"
Защитник казанского "Рубина" Александр Мартынович может перейти в "Кайрат".
Фото: ФК "Рубин"