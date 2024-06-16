"Зениту" уже хватит. Он забирает всех сильных футболистов, а другие команды слабеют из-за этого. Зачем "Зениту" столько футболистов, я не понимаю. Это очень плохо, когда все хорошие игроки идут в одну команду. На футбольное поле выходят 11 человек, а не 22. Если в одном клубе на скамейке сидят 11 качественных игроков, эта команда портит чемпионат", - высказался Джанашия.
Ранее появилась информация о том, что Глушенков может перейти в петербургский "Зенит". По информации СМИ, руководство сине-бело-голубых согласовало трансфер. По итогам сезона 2023/24 24-летний футболист стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги, сделав 16 голевых передач. По данным портала Transfermarkt стоимость игрока составляет 11 миллионов евро, контракт с московским клубом рассчитан до конца 2026 года.
В прошедшем сезоне "Локомотив" занял четвертое место в РПЛ, набрав 53 очка. Петербургский "Зенит" в шестой раз подряд завоевал золотые медали, наиграв на 57 баллов.
Источник: "РБ Спорт"
Джанашия: "Зениту" уже хватит. Он забирает всех сильных футболистов, а другие команды слабеют
Бывший футболист "Локомотива" Заза Джанашия поделился мнением о возможном трансфере в "Зенит" нападающего "железнодорожников" Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Локомотив"