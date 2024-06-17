"Вопрос по приходу Глушакова должен решать тренерский штаб. Если он в форме, то почему бы и нет. Всегда рад его видеть и не только в "Химках", - цитирует слова инвестора Sport24.
Последним клубом Глушакова является армянский "Урарту". Ранее футболист выступал за такие клубы как "Локомотив", "Спартак", "Ахмат", "Пари НН" и "Химки", в составе которого сыграл свой 350 матч в карьере.
Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 150 тысяч евро.
Туфан Садыгов - о возможности перехода Глушакова в "Химки": если он в форме, то почему бы и нет
Инвестор "Химок" Туфан Садыгов поделился своим мнением по поводу возможного перехода Глушакова в подмосковную команду.
Фото: globallookpress.com