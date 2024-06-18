По информации источника, в 25-летнем турецком форварде помимо российского клуба заинтересованы "Реал Сосьедад" и еще один клуб из Саудовской Аравии, название которого не называется. Руководство "Галатасарая" планирует выручить от сделки не менее 10 миллионов евро.
Сам игрок склонятся к переходу в испанский клуб, но окончательное решение примет после чемпионата Европы, в котором он участвует в составе турецкой национальной сборной.
По оценке портала Transfermarkt стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро, он связан контрактом с клубом до 30 июня 2026 года. В прошедшем сезоне Керем принял участие в 49 матчах, включая игры за сборную Турции. Нападающий забил 15 голов и сделал девять голевых передач.
В минувшем сезоне Керем Актюркоглу в составе "Галатасарая" завоевал золотые медали турецкой Суперлиги, чемпионы опередили своего принципиального соперника "Фенербахче" на три очка.
Источник: Sabah
Источник: "Спартак" сделал предложение по трансферу нападающего с Евро-2024
Московский "Спартак" сделал предложение по трансферу нападающего "Галатасарая" и сборной Турции Керема Актюркоглу.
Фото: "Чемпионат"