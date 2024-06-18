Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Турция
1 - 1 1 1
ГрузияПерерыв
Португалия
22:00
ЧехияНе начат

Источник: "Спартак" сделал предложение по трансферу нападающего с Евро-2024

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Московский "Спартак" сделал предложение по трансферу нападающего "Галатасарая" и сборной Турции Керема Актюркоглу.
Фото: "Чемпионат"
По информации источника, в 25-летнем турецком форварде помимо российского клуба заинтересованы "Реал Сосьедад" и еще один клуб из Саудовской Аравии, название которого не называется. Руководство "Галатасарая" планирует выручить от сделки не менее 10 миллионов евро.

Сам игрок склонятся к переходу в испанский клуб, но окончательное решение примет после чемпионата Европы, в котором он участвует в составе турецкой национальной сборной.

По оценке портала Transfermarkt стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро, он связан контрактом с клубом до 30 июня 2026 года. В прошедшем сезоне Керем принял участие в 49 матчах, включая игры за сборную Турции. Нападающий забил 15 голов и сделал девять голевых передач.

В минувшем сезоне Керем Актюркоглу в составе "Галатасарая" завоевал золотые медали турецкой Суперлиги, чемпионы опередили своего принципиального соперника "Фенербахче" на три очка.

Источник: Sabah

Спартак Российские трансферы Галатасарай
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится