"С Марко Николичем пока не знакомился. Думаю, в процессе тренировок пообщаемся. Это будет в 20-х числах. Жалко ли, что ушел Федотов? "Жалко" - плохое слово. Было очень грустно. Мне очень нравилось с ним работать, но это футбол. Мы созвонились, пожелали друг другу удачи", - цитирует Мусаева "Чемпионат".
Напомним, что 3-го июня московский ЦСКА объявил об отставке с поста главного тренера Владимира Федотова - на его место был назначен Марко Николич, который ранее руководил московским "Локомотивом". По итогам завершившегося сезона "армейцы" заняли шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 48 очков в 30-ти встречах.
Тамерлан Мусаев перешёл в ЦСКА из "Балтики" в зимнее трансферное окно за 300 тысяч евро. Нападающий провёл за московский клуб во всех турнирах 17 матчей и отметился шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Рыночная стоимость игрока, согласно версии Transfermarkt, составляет 1,2 миллионов евро.
Тамерлан Мусаев: было очень грустно, что ушёл Федотов - мне очень нравилось с ним работать
Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался об уходе с поста главного тренера Владимира Федотова.
Фото: ПФК ЦСКА