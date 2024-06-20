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Агент Конате - о будущем игрока: он вряд ли останется в РПЛ

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Дмитрий Селюк, агент нападающего "Ахмата" Мохамеда Конате, высказался по поводу возможного будущего игрока.
Фото: globallookpress.com
"В "Ахмате" его все полностью устраивало. Но у Конате уже определенный возраст, когда надо зарабатывать деньги. данном случае Мохамед рассматривает достаточно крупные предложения. Может быть, он два-три года где-то поиграет, супер заработает и с понижением вернется", - цитирует слова агента "РБ Спорт". Также Селюк отметил, что Конате "вряд ли останется в РПЛ".

В составе "Ахмата" центральный нападающий сыграл 90 матчей, в которых забил 34 мяча и отдал 3 голевые передачи. Ранее он выступал в таких клубах как "Химки", "Тамбов" и "Урал", армянский "Пюник" и белорусский "Гомель".

Трансферная стоимость Конате оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3 млн евро.

По итогам сезона-23/24 грозненский "Ахмат" занял 10 место в чемпионате России, набрав 35 очков. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал петербургский "Зенит".

Российские трансферы Мохамед Конате Ахмат Дмитрий Селюк
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