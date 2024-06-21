"Если такие развязки будут регулярно, каждый год, пусть "Зенит" становится еще раз чемпионом. Самое главное, чтобы была интрига. То, чего не было у нас уже лет 6-7, с тех пор, как "Зенит" стал гегемоном. И чаще всего они выигрывали за два-три тура до конца", - сказал Титов.
Напомним, в минувшем сезоне судьба чемпионского титула решалось в последнем 30-м туре, сразу три клуба имели шансы на победу в РПЛ. Перед решающими играми московское "Динамо" занимало первое место с 56-ю очками, тогда как "Зенит" к этому времени потерял очки и набрал 54 балла, у "Краснодара" было 53 очка в активе. Динамовцам для победы в чемпионате нужно было сыграть хотя бы вничью, но в 30-м туре бело-голубые проиграли "быкам" (0:1). В параллельной игре "Зенит" одержал волевую победу над "Ростовом" (2:1), чемпионский гол на 85-й минуте забил бразильский нападающий Артур. Команда Сергея Семака в шестой раз подряд завоевала золотые медали, второе место занял "Краснодар", "Динамо" довольствовалось бронзой.
Источник: "РБ Спорт"
Титов: если такие развязки будут регулярно, пусть "Зенит" становится еще раз чемпионом
Бывший игрок "Спартака" и сборной России Егор Титов высказал мнение по поводу конкуренции в Российской Премьер-Лиге.
Фото: РИА Новости