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"Локомотив" может приобрести полузащитника "Зенита" Зелимхана Бакаева

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Полузащитник "Зенита" Зелимхан Бакаев может продолжить карьеру в московском "Локомотиве".
Фото: официальный сайт "Зенита"
Московский "Локомотив" изучает возможность приобретения воспитанника "Спартака" Зелимхана Бакаева. Прошлый сезон полузащитник провел в клубе "Аль-Вахда" из ОАЭ. Права на футболиста по-прежнему принадлежат санкт-петербургскому "Зениту".

Как сообщает "Евро-футбол", московский "Локомотив" заинтересован в подписании Бакаева. По данным источника, в Бакаеве "железнодорожники" видят замену для покидающих клуб футболистов: Антона Миранчука, Максима Глушенкова и Рифата Жемалетдинова.

Сообщается, что препятствием к осуществлению перехода может стать высокая заработная плата Бакаева. В текущем сезоне на счету Зелимхана Бакаева 19 матчей в составе "Аль-Вахды" в Про лиге ОАЭ. Россиянин отметился 1-м голом и 3-мя голевыми передачами.

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