Колумбийский нападающий "Зенита" Матео Кассьерра не перейдет в "Фенербахче" в летнее трансферное окно. Спортивный директор клуба Марио Бранко опроверг слухи об интересе к футболисту.
"Эта информация не является правдой", - приводит слова Бранко LegalBet
Ранее в СМИ появилась информация, что "Фенербахче", главным тренером которого с нового сезона станет португалец Жозе Моуринью, рассматривает форварда "Зенита" Матео Кассьерру в качестве усиления атаки. По данным источников, колумбиец является альтернативной на случай, если клубу не удастся договориться о трансфере бельгийца Ромелу Лукаку из "Челси".
Спортивный директор "Фенербахче" опроверг интерес клуба к форварду "Зенита" Кассьерре
Марио Бранко, спортивный директор турецкого "Фенербахче" опроверг информацию о том, что клуб заинтересован в форварде "Зенита" Матео Кассьерре.
Фото: официальный сайт "Зенита"