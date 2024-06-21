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Спортивный директор "Фенербахче" опроверг интерес клуба к форварду "Зенита" Кассьерре

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Марио Бранко, спортивный директор турецкого "Фенербахче" опроверг информацию о том, что клуб заинтересован в форварде "Зенита" Матео Кассьерре.
Фото: официальный сайт "Зенита"
Колумбийский нападающий "Зенита" Матео Кассьерра не перейдет в "Фенербахче" в летнее трансферное окно. Спортивный директор клуба Марио Бранко опроверг слухи об интересе к футболисту.

"Эта информация не является правдой", - приводит слова Бранко LegalBet

Ранее в СМИ появилась информация, что "Фенербахче", главным тренером которого с нового сезона станет португалец Жозе Моуринью, рассматривает форварда "Зенита" Матео Кассьерру в качестве усиления атаки. По данным источников, колумбиец является альтернативной на случай, если клубу не удастся договориться о трансфере бельгийца Ромелу Лукаку из "Челси".

Зенит Фенербахче Матео Кассьерра Российские трансферы
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