"Ни один европейский клуб не даст ему столько же денег, сколько дал "Зенит". Для него это выгодно. "Локомотив" же ушёл в минус и продал своего лучшего игрока. "Локо" даже в ноль не вышел. Они потратили 600 млн на игрока. Продали тоже за 600 млн, но получили меньше. Часть денег ушла другим людям за пределами клуба", - заявил Селюк.
Санкт-петербургский "Зенит" объявил о переходе в команду нападающего московского "Локомотива" Максима Глушенкова. С игроком был подписан контракт до лета 2028-го года с опцией продления еще на сезон. "Локомотив", по данным СМИ, получил за трансфер сумму 6.3 миллиона евро, которая была прописана в соглашении с игроком в качестве отступных.
Максим Глушенков переходил в "Локомотив" из "Крыльев Советов" за 2.6 миллиона евро в январе 2023-го года. В минувшем сезоне на счету футболиста 8 голов и 21 голевая передача в составе "железнодорожников" в Премьер-лиге и Кубке России.
Источник: Metaratings
Селюк: никто в Европе не даст Глушенкову столько денег, сколько дал "Зенит". "Локомотив" же ушел в минус
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился деталями сделки по переходу нападающего Максима Глушенкова из "Локомотива" в "Зенит".
Фото: "Чемпионат"