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Гаджи Гаджиев - о назначении Бердыева в "Туран": он давно договорился с ними
Президент махачкалинского "
Динамо
" Гаджи Гаджиев высказался по поводу перехода Курбана Бердыева в азербайджанский "Туран" на пост главного тренера команды.
Фото: ФК "Рубин"
"Курбан Бекиевич давно договорился с "Тураном" о том, что возглавит клуб, но, несмотря на это, он продолжал оставаться с нами. Я считаю, что Бердыев поступил правильно, что принял предложение от другого клуба.", - цитирует слова Гаджиева
"Матч ТВ"
.
Ранее стало известно, что Курбан Бердыев заключил контракт по схеме "2+1" с азербайджанским клубом "Туран".
Напомним, что ранее российский специалист тренировал такие клубы как махачкалинское "
Динамо
", казанский "
Рубин
", "
Ростов
", казахстанский "Кайрат", иранский "Трактор", а также клуб из Туркменистана "Ниса". Является лучшим тренером России по версии Российского Футбольного Союза в 2008 и 2009 годах.
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Сегодня, 08:47
Опубликовал:
Александр Маршессо
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