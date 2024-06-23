Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Шотландия
22:00
ВенгрияНе начат
Швейцария
22:00
ГерманияНе начат

Спортдир "Ахмата": Тимофееву было сделано предложение по поводу продления контракта

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев заявил, что клуб предложил новый контракт полузащитнику Артёму Тимофееву, которым интересуется "Локомотив".
Фото: ФК "Ахмат"
"Артему Тимофееву было сделано предложение по поводу продления контракта с "Ахматом". Идут переговоры с представителями игрока. У нас есть большое желание сохранить полузащитника в нашей команде. Интерес "Локомотива"? Ничего сказать об этом не могу, понятия не имею", - цитирует Газзаева "СЭ".

Напомним, ранее появилась информация, что полузащитник "Ахмата" Артём Тимофеев может перейти в московский "Локомотив", если полузащитник "железнодорожников" Дмитрий Баринов уедет в испанский "Алавес". В завершившемся сезоне Тимофеев провёл за грозненский "Ахмат" во всех турнирах 30 матчей и записал на свой счёт два забитых мяча и две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 2,5 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца июня.

Ранее Тимофеев выступал за самарские "Крылья Советов" и московский "Спартак".

Ахмат Артем Тимофеев Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится