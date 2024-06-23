"Артему Тимофееву было сделано предложение по поводу продления контракта с "Ахматом". Идут переговоры с представителями игрока. У нас есть большое желание сохранить полузащитника в нашей команде. Интерес "Локомотива"? Ничего сказать об этом не могу, понятия не имею", - цитирует Газзаева "СЭ".
Напомним, ранее появилась информация, что полузащитник "Ахмата" Артём Тимофеев может перейти в московский "Локомотив", если полузащитник "железнодорожников" Дмитрий Баринов уедет в испанский "Алавес". В завершившемся сезоне Тимофеев провёл за грозненский "Ахмат" во всех турнирах 30 матчей и записал на свой счёт два забитых мяча и две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 2,5 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца июня.
Ранее Тимофеев выступал за самарские "Крылья Советов" и московский "Спартак".
Спортдир "Ахмата": Тимофееву было сделано предложение по поводу продления контракта
Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев заявил, что клуб предложил новый контракт полузащитнику Артёму Тимофееву, которым интересуется "Локомотив".
Фото: ФК "Ахмат"