"Мне ничего неизвестно об интересе "Краснодара" к Лео Дуарте. Мы не получали никаких предложений по игроку", - цитирует Ямана Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Краснодар" ведёт переговоры с турецким "Истанбул Башакшехиром" по трансферу защитника Лео Дуарте. В завершившемся сезоне Дуарте принял участие в 31-й встрече за турецкий клуб во всех турнирах и записал на свой счёт две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего бразильца в три миллиона евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.
В "Башакшехире" высказались об интересе "Краснодара" к защитнику Дуарте
Генеральный менеджер турецкого "Башакшехира" Мурат Яман высказался об интересе "Краснодара" к Лео Дуарте.
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