"Мы красиво попрощались с Никитой. Просто так складывается жизнь. Дальше идем не вместе, но остаемся друзьями", - цитирует Рыскина "Матч ТВ".
Сегодня, 23-го июня, "Пари НН" объявил о подписании контракта с бывшим голкипером "Ростова" Никитой Медведевым - у вратаря закончился контракт с южанами и он подписал трехлетнее соглашение с нижегородцами. В завершившемся сезоне Никита Медведев провёл за "Ростов" во всех турнирах 17 матчей, пропустил 21 мяч и сохранил свои ворота в неприкосновенности в трёх встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего вратаря в 500 тысяч евро.
Спортдир "Ростова" - о переходе Медведева в "Пари НН": дальше идем не вместе, но остаемся друзьями
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин высказался об уходе голкипера Никиты Медведева в "Пари НН".
Фото: ФК "Пари НН"