"Я ушел вместе с [тренерским] штабом из "Химок", - цитирует слова директора "СЭ".
Ранее стало известно, что главный тренер "Химок" Андрей Талалаев вместе со своим штабом покинул подмосковный клуб.
По итогам сезона-2023/2024 "Химки" смогли вернуться в Российскую Премьер-Лигу, заняв 1 место с 66 очками. Также повышения в классе добились махачкалинское "Динамо" и тольяттинский "Акрон". В обратном направлении последовали екатеринбургский "Урал", калининградская "Балтика" и "Сочи".
Исполнительный директор "Химок" покинул подмосковный клуб вслед за Андреем Талалаевым
Исполнительный директор "Химок" Александр Чирин сообщил СМИ о своем уходе из подмосковных "Химок".
Фото: ФК "Росич"