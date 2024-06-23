Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Шотландия
22:00
ВенгрияНе начат
Швейцария
22:00
ГерманияНе начат

Исполнительный директор "Химок" покинул подмосковный клуб вслед за Андреем Талалаевым

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Исполнительный директор "Химок" Александр Чирин сообщил СМИ о своем уходе из подмосковных "Химок".
Фото: ФК "Росич"
"Я ушел вместе с [тренерским] штабом из "Химок", - цитирует слова директора "СЭ".

Ранее стало известно, что главный тренер "Химок" Андрей Талалаев вместе со своим штабом покинул подмосковный клуб.

По итогам сезона-2023/2024 "Химки" смогли вернуться в Российскую Премьер-Лигу, заняв 1 место с 66 очками. Также повышения в классе добились махачкалинское "Динамо" и тольяттинский "Акрон". В обратном направлении последовали екатеринбургский "Урал", калининградская "Балтика" и "Сочи".

Химки Чемпионат России ПЛ
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится