"Бенхамин Гарре находится в расположении "Крыльев Советов" и готовится к старту чемпионата", - цитирует слова Корниленко "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что футболиста хочет приобрести московский "Спартак".
В январе 2023 года Гарре перешел в "Крылья Советов" за 1,75 млн евро, подписав трехлетний контракт с клубом.
Нынешняя стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 8 млн евро.
Корниленко опроверг переход Гарре из "Крыльев" в "Спартак"
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко опроверг переход аргентинского футболиста Бенхамина Гарре в московский "Спартак".
Фото: ФК "Крылья Советов"