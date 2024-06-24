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Корниленко опроверг переход Гарре из "Крыльев" в "Спартак"

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Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко опроверг переход аргентинского футболиста Бенхамина Гарре в московский "Спартак".
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Бенхамин Гарре находится в расположении "Крыльев Советов" и готовится к старту чемпионата", - цитирует слова Корниленко "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что футболиста хочет приобрести московский "Спартак".

В январе 2023 года Гарре перешел в "Крылья Советов" за 1,75 млн евро, подписав трехлетний контракт с клубом.

Нынешняя стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 8 млн евро.

Крылья Советов Спартак Российские трансферы
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