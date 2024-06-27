- Естественно, я приехал бороться за эту честь. Хочется с первых тренировок доказать тренерам, что я долгие годы могу играть за "Зенит". Уже в первых матчах постараюсь показать хорошую игру, - передаёт слова Латышонка "Чемпионат".
Ранее стало официально известно, что 26-летний голкипер Евгений Латышонок стал игроком петербургского "Зенита". С июля 2019 года в течение пяти сезонов вратарь выступал за калининградскую "Балтику". В сезоне-2023/2024 балтийцы с Латышонком в составе дошли до Суперфинала Кубка России, где уступили со счётом 1:2 "Зениту".
Латышонок: хочется с первых тренировок доказать тренерам, что я долгие годы могу играть за "Зенит"
Новый голкипер петербургского "Зенита" Евгений Латышонок высказался о борьбе за право стать основным вратарём сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"