В московском "Спартаке" пока не принято окончательного решения по поводу возможного трансфера нападающего Александра Соболева в санкт-петербургский "Зенит". Как сообщает "СЭ", руководство "красно-белых" пока оценивает целесообразность осуществления исходящего трансфера.
Кроме того, источник опровергает информацию о токсичном поведении Соболева в команде и несерьезном отношении к тренировкам. Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые готовы заплатить за Александра Соболева 20 миллионов евро, а сам игрок настаивает на переходе.
В сезоне 2023/24 Александр Соболев записал на свой счет 5 голов и 6 голевых передач в 27-ми матчах за "Спартак" в РПЛ. Контракт нападающего с красно-белыми действует еще два года - до лета 2026-го.
"СЭ": у руководства "Спартака" пока нет решения по возможной продаже Соболева. Игрок не ведет себя токсично
Руководство московского "Спартака" рассматривает вариант с продажей нападающего Александра Соболева в санкт-петербургский "Зенит".
Фото: "СЭ"