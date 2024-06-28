"Не знаю намерений и интересов самого Антона Шунина, а это самое главное. Мы же ищем сильного вратаря с опытом игры в Премьер-лиге. Нам такой нужен. Этим вопросом занимается Шамиль Газизов и его помощники, конечно, согласовывая со мной. Думаю, он уже знает о Шунине. Антон - сильный и опытный голкипер", - цитирует Гаджиева "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что голкипер московского "Динамо" Антон Шунин может покинуть клуб на правах свободного агента, так как руководство не хочет продлевать контракт с игроком и предлагает ему должность в клубной академии. В завершившемся сезоне голкипер провёл за бело-голубых во всех турнирах 20 матчей, пропустил 26 мячей и трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 37-летнего игрока в 400 тысяч евро, контракт игрока с клубом истекает 30-го июня.
По итогам сезона-2023/2024 команда Марцела Лички заняла третье место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 56 очков.
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджиев: Шунин - сильный и опытный голкипер, нам такие нужны
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев высказался о возможном переходе голкипера московского "Динамо" Антона Шунина.
Фото: ФК "Динамо"