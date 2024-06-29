"Лидер российского футбола почти всегда ассоциируется с сильными вратарями. Если это «Спартак», на ум приходят фамилии Дасаева, Черчесова. Это были игроки национальной команды, которые и в клубе занимали ведущие позиции. Другое дело, что сейчас просто так из одной команды в другую не перейдёшь. За того же Матвея Сафонова "Зениту" пришлось бы платить сумасшедшие деньги - за вратаря, наверное, столько не дают. В этом проблема есть", - сказал Тяпушкин.
В это летнее трансферное окно петербургский "Зенит" купил и калининградской "Балтики" голкипера Евгения Латышонка, за игрока петербуржцы отдали 300 тысяч евро, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего голкипера в 1,5 миллионов евро. В предыдущем сезоне Латышонок провел 34 матча за калининградцев, в которых пропустил 44 мяча, в восьми встречах сохранял свои ворота в неприкосновенности. "Балтика" по итогам чемпионата вылетела в Первую лигу, но клуб смог дойти до финала Кубка России, где уступил сине-бело-голубым (0:1).
Матвей Сафонов перешел из "Краснодара" в "Пари Сен-Жермен" за 20 миллионов евро с учетом бонусов, парижане подписали с российским голкипером трудовое соглашение на пять лет, до 2029 года. В прошлом сезоне Сафонов провел за "быков" 30 игр, в которых пропустил 27 мячей, 11 матчей провел на ноль. Краснодарская команда завоевала серебряные медали чемпионата России, набрав 56 очков и отстав от чемпиона "Зенита" всего на один балл.
Источник: "Чемпионат"
Тяпушкин: "Зениту" пришлось бы платить сумасшедшие деньги за Сафонова, столько не дают
Бывший голкипер ЦСКА, "Динамо" и "Спартака" Дмитрий Тяпушкин высказался по поводу трансфера голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Фото: РФС