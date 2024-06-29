"В "Зените" играют девять иностранцев в основном составе. В КХЛ существует лимит. Пусть сейчас подняли с трёх легионеров до пяти, но это не так много на команду. А в РПЛ одни играют россиянами, другие - бразильцами. Поэтому КХЛ интереснее, больше команд конкурентоспособных, и нет гегемонии", - сказал Канарейкин.
Чемпионом Российской Премьер-Лиги в последние шесть сезон становился петербургский "Зенит". Последнее чемпионство сине-бело-голубым далось тяжелее предыдущих, всё решалось в последнем 30-м туре. Команда Сергея Семака одержала волевую победу над "Ростовом" (2:1). Конкуренты петербуржцев, "Краснодар" и "Динамо", в решающем матче играли между собой. Динамовцам нужно было добиться ничьей для чемпионского титула, но подопечные Марцела Лички потерпели поражение. В итоге "быки" завоевали серебряные медали, а бело-голубые довольствовались бронзой. "Зенит" с отрывом всего в одно очко в шестой раз подряд стал чемпионом России, набрав 57 баллов. В прошлом сезоне петербуржцы также стали обладателями Кубка и Суперкубка страны.
Источник: "Чемпионат"
Хоккейный тренер Канарейкин: в РПЛ одни играют россиянами, другие - бразильцами. В КХЛ нет гегемонии
Российский хоккейный тренер Фёдор Канарейкин сравнил конкурентоспособность команд РПЛ и Хоккейной Континентальной Лиги.
Фото: ФК "Зенит"