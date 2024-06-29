По информации СМИ, у нижегородского футбольного клуба "Пари НН" произойдёт увеличение бюджета. Ранее он составлял 2,2 млрд рублей. Теперь его размер будет равен 2,8 млрд рублей.
В то же время Александр Удальцов, которого в июне назначали на пост спортивного директора "Пари НН", инициировал уменьшение премиальных и расходов, связанных с медицинским обслуживанием и заселением в гостиницы.
В минувшем сезоне чемпионата России "Пари НН" набрал 30 очков и занял 13 место в турнирной таблице. В стыковых матчах за право остаться в РПЛ нижегородцы оказались сильнее тульского "Арсенала" (первая игра - 1:2, вторая игра - 2:0).
Источник: Metaratings.
Metaratings: у "Пари НН" бюджет увеличится на 600 млн рублей
Журналистам стало известно, что бюджет футбольного клуба из Нижнего Новгорода "Пари НН" увеличится на 600 млн рублей и составит 2.8 млрд рублей.
Фото: ФК "Пари НН"