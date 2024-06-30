- Георгий знает о варианте с "Химками", но все зависит от его желания. Как будет принято какое-то решение, все об этом узнают. Туфан Садыгов - богатый, состоятельный человек, владелец клуба. Ему только респект и уважение. Мы с ним не говорили ни про какие?то даты, цифры, была просто беседа, чаепитие.
Напомним, ранее инвестор "Химок" Туфан Садыгов заявил, что подмосковный клуб ведет переговоры с российским центральным защитником Георгием Джикией.
Этим летом у Джикии истек срок контракта с московским "Спартаком" и он стал свободным агентом. В минувшем сезоне 30-летний футболист принял участие лишь в 8 матчах российской Премьер-лиги и 4 играх Кубка России, в которых не сумел отличиться результативными действиями. Всего за красно-белых игрок с начала 2017 года провел 215 встреч и забил пять голов и отдал 11 ассистов.
Источник: "Матч ТВ"
Агент: Джикия знает о варианте с "Химками", но все зависит от его желания
Агент Вадим Шпинев, работающий с защитником Георгием Джикией, прокомментировал возможный переход игрока в "Химки".
Фото: "Матч ТВ"