- Всё будет зависеть от трансферной политики клубов. Если такие команды, как "Краснодар" и "Спартак", решат внутренние проблемы, которые были, то, уверен, конкуренция появится, - передаёт слова Радченко Metaratings.ru.
"Зенит" из Санкт-Петербурга в прошедшем сезоне-2023/2024 в шестой раз подряд стал чемпионом России. При этом сине-бело-голубые смогли занять первую строчку с 57 очками только в последнем туре благодаря выездному поражению московского "Динамо" от "Краснодара" (0:1). "Быки" финишировали вторыми, набрав 56 очков, московский "Спартак" стал пятым с 50 очками.
Радченко: если такие клубы, как "Краснодар" и "Спартак", решат внутренние проблемы - конкуренция "Зениту" появится
Экс-нападающий "Зенита" и "Спартака" Дмитрий Радченко ответил на вопрос о шансах других команд что-то противопоставить "Зениту" в следующем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"