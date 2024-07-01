- Жаль болельщиков и поклонников "Локомотива". Это прекрасный, стабильный и семейный клуб с классной школой и базой. Но он превращается в нечто себе подобное. Скорее всего, в ближайшем будущем клуб будет бороться за другие места. Раньше здесь играли Гильерме, Фарфан, братья, Крыховяк. А сейчас… Почувствуйте разницу сами. Нынешняя команда не может конкурировать за первые места. Финансирование клуба полностью перекрыто, денег нет, - цитирует Шпинёва "Чемпионат".
Ранее стало официально известно, что клиент Вадима Шпинёва 28-летний атакующий полузащитник Антон Миранчук покинул московский "Локомотив", воспитанником которого является, в связи с истечением срока действия контракта. По словам генерального директора "железнодорожников" Владимира Леонченко, клуб сделал футболисту максимально возможное предложение, которое не было принято.
В прошедшем сезоне "Локомотив" занял четвёртое место в Российской премьер-лиге, набрав 53 очка.
Гендиректор Леонченко: "Локомотив" сделал Миранчуку максимально возможное предложение по новому контракту
Агент Миранчука рассказал о планах Антона после ухода из "Локомотива"
Пименов: "Локомотиву" очень сложно будет кем-то заменить Миранчука и Глушенкова
Шпинёв: нынешний "Локомотив" не может конкурировать за первые места, финансирование перекрыто. Жаль болельщиков
Агент полузащитника Антона Миранчука Вадим Шпинёв высказался о текущей ситуации в московском "Локомотиве".
Фото: AFP