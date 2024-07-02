"Есть такое предложение. Мы дали ответ на их письмо, но мы не отказывали. Там много разных нюансов", - цитирует слова Еремякина "СЭ".
В составе "Оренбурга" аргентинский полузащитник провел 60 матчей в официальных турнирах, в которых отметился 3 забитыми мячами и отдал 12 голевых передач. Ранее футболист выступал за такие клубы как "Уракан", "Олл Бойз" и "Ланус".
Трансферная стоимость Лукаса Веры оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3 млн евро.
Президент "Оренбурга" подтвердил интерес "Химок" к Лукасу Вере
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин подтвердил информацию об интересе подмосковных "Химок" к полузащитнику Лукасу Вере.
Фото: ФК "Оренбург"