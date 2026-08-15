"Нижний Новгород" объявил состав на матч 6-го тура Первой лиги

Нижегородцы определились со стартовым составом на игру против "Текстильщика".

Сегодня, 15 августа, состоится матч 6-го тура Первой лиги, в котором сыграют "Нижний Новгород" и ивановский "Текстильщик". Встреча пройдет на стадионе "Текстильщик" и начнется в 17:00 по московскому времени.Нижегородская команда набрала 15 очков, показав стопроцентный результат на старте чемпионата. Клуб из Иваново, напротив, не сумел пока одержать ни одной победы, потерпев два поражения и трижды сыграв вничью.