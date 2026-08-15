Игрок "Родины": самые сильные - это "Краснодар", "Спартак" и "Зенит". Остальных нужно побеждать

В РПЛ, объективно, самые сильные соперники — это "Краснодар", "Спартак" и "Зенит". С остальными нужно играть и побеждать", - сказал Максименко в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 15 августа, состоялся матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги между столичной "Родиной" и тольяттинским "Акроном". Игра проходила на стадионе "Арена Химки" в Химках и завершилась результативной ничьей со счетом 3:3. Московская команда дважды вела по ходу встречи, но не сумела удержать победу.
Подопечные Хуана Диаса набрали 4 очка на старте чемпионата. Для тольяттинцев этот набранный балл стал вторым.