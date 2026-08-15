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Игрок "Родины": самые сильные - это "Краснодар", "Спартак" и "Зенит". Остальных нужно побеждать

Нападающий "Родины" Артем Максименко поделился мыслями после ничьей с "Акроном" в 4-м туре РПЛ (3:3).
Фото: ФК "Родина"
"Тяжелейший матч, наверное, самый тяжелый в сезоне. Можем играть лучше, должны создавать больше моментов. Это такие соперники, с которыми мы не просто можем играть на равных, а должны переигрывать их.

В РПЛ, объективно, самые сильные соперники — это "Краснодар", "Спартак" и "Зенит". С остальными нужно играть и побеждать", - сказал Максименко в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 15 августа, состоялся матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги между столичной "Родиной" и тольяттинским "Акроном". Игра проходила на стадионе "Арена Химки" в Химках и завершилась результативной ничьей со счетом 3:3. Московская команда дважды вела по ходу встречи, но не сумела удержать победу.

Подопечные Хуана Диаса набрали 4 очка на старте чемпионата. Для тольяттинцев этот набранный балл стал вторым.

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