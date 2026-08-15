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Глушаков - о "Спартаке": каждый год им пророчат золото, а в конце происходит неразбериха

Бывший игрок "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал выступление команды в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Денис Глушаков заявил, что красно-белые хорошо начали чемпионат.

"Да, "Спартак" хорошо начал чемпионат. Каждый год так начинает, все пророчат золото. А в конце постоянно происходит какая-то неразбериха. Команда хорошая, бегущая, выиграли Кубок. С другой стороны, лидерам пока проигрывает, это плохо", - сказал Глушаков "Спорт-Экспрессу".

На данный момент московский "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 6 очков в 3 матчах. Подопечные Хуана Карлоса Карседо победили "Родину" (3:0) и "Ахмат" (2:1), а также уступили "Краснодару" (1:2).

В прошедшем сезоне чемпионата красно-белые финишировали на четвертой строчке с 52 баллами в своем активе.

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