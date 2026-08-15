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ЦСКА впервые в этом сезоне забил во втором тайме

"Армейцы" вышли вперед в матче против "Факела".
Фото: ПФК ЦСКА
В эти минуты продолжается матч 4-го тура РПЛ, в котором московский ЦСКА встречается с воронежским "Факелом". Игра проходит на стадионе "ВЭБ Арена", на 72-й минуте отличился полузащитник Иван Обляков, реализовавший пенальти.

Этот гол стал первым для "армейцев" в нынешнем сезоне, забитым во втором тайме. Ранее красно-синие дважды отметились в первой половине встречи с "Балтикой" (2:1), один раз забили "Крыльям Советов" (1:1) и разошлись нулевой ничьей с "Ростовом" (0:0).

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