В эти минуты продолжается матч 4-го тура РПЛ, в котором московский ЦСКА встречается с воронежским "Факелом". Игра проходит на стадионе "ВЭБ Арена", на 72-й минуте отличился полузащитник Иван Обляков, реализовавший пенальти.
Этот гол стал первым для "армейцев" в нынешнем сезоне, забитым во втором тайме. Ранее красно-синие дважды отметились в первой половине встречи с "Балтикой" (2:1), один раз забили "Крыльям Советов" (1:1) и разошлись нулевой ничьей с "Ростовом" (0:0).
ЦСКА впервые в этом сезоне забил во втором тайме
"Армейцы" вышли вперед в матче против "Факела".
Фото: ПФК ЦСКА