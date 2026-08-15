«Локомотив» на грани развала: клуб лишается важнейшего футболиста

Опорник должен был провести свой последний матч за "Локомотив" вчера в гостях против "Оренбурга" (1:1), однако даже не попал в заявку. По некоторой информации у Артема было незначительное повреждение и вместо того, чтобы рисковать им на синтетике, его решили поберечь.
А сегодня в прессе сообщили, что глава «РЖД» Олег Белозеров со своей стороны одобрил трансфер воспитанника клуба в стан сине-бело-голубых. Совпадение? Не думаю.
Сага с продлением Карпукаса длилась довольно-таки долго. По всей видимости, «Локомотив» так и не научился на предыдущих примерах сохранять своих лидеров. Еще зимой воспитанником «железнодорожников» интересовался «Краснодар», однако в «Локо» повторяли одну и ту же мантру, как и ранее в случае с Бариновым: «Все хорошо, переговоры идут», «Надеемся договориться» и т.д.
Сам футболист тоже, казалось, был настроен остаться в родном клубе, проговаривая это в каждом своем интервью. Однако перед началом этого сезона прогремел гром в виде заявления председателя совета директоров москвичей Юрия Нагорных:
«На сегодня все переговоры прекращены. Сейчас не время говорить о контракте, надо настраиваться на предстоящие игры. Когда «Локомотив» вернется к переговорам? Мы свои предложения сделали».
После этого все в принципе стало понятно.
«Зенит» все это время следил за ситуацией, делая разные предложения «Локомотиву». И несмотря на то, что питерцы изначально были не готовы платить больше 4,5 млн за игрока с последним годом контракта, по итогу добавили еще.
Да, красно-зеленые получат неплохие деньги, но как ранее сказал Баринов: «все бегут из клуба». После экс-капитана команду покинул Воробьев, вернувшийся в «Краснодар», сейчас уйдет Карпукас. На очереди Батраков, которого видит в своих рядах «Галатасарай». Ну и каково на это смотреть тем футболистам, которые видят все это изнутри? Как продолжать биться за клуб, который своими же руками распродает лучшие активы и никого при этом не приобретает? За Воробьева «быки» выплатили порядка 7-8 миллионов евро, но никакого усиления не последовало. За все лето «Локо» подписал свободным агентом Джикию и арендовал Коваленко. А вместо травмированного Комличенко тренер вынужден выпускать в атаку 18-летнего воспитанника. Как итог – команда не может забить «Акрону», пропустившему в трех матчах 11 голов.
А что же «Зенит»? Петербуржцы получили молодого, но уже опытного и, что самое главное в нынешних реалиях, российского футболиста. И укрепили тем самым позицию, где у Вендела и Барриоса, которые явно не молодеют, уже давно нет никакой конкуренции. Попадет ли Артем сразу в старт? Очевидно, нет. Но во-первых у того же Барриоса остался год по контракту, который может быть и не продлен. Во-вторых, колумбиец даже в игре против «Родины» показал, насколько сильно сдал. Именно после его ошибки и потере мяча в центре поля новичок РПЛ забил победный гол. А еще несколько лет назад Барриос никому не позволил бы себя так обокрасть.
Карпукас также в плюсе. Это и само собой прибавка в деньгах, и возможность бороться за трофеи, и рост рядом с более мастеровитыми партнерами. Осталось самое сложное - выиграть ту самую конкуренцию, а не сгинуть в ней, как уже было со многими до него.
Фото: ФК "Локомотив"