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"Он понимает, какой уровень сейчас здесь и там". Оздоев дал совет Чалову

Полузащитник "Краснодара" Магомед Оздоев, ранее игравший в ПАОКе вместе с нападающим Федором Чаловым, дал совет экс-одноклубнику.
Фото: Imago
"Конечно, мы разговаривали с Чаловым, обсуждали многие моменты. Он смотрит РПЛ, общается с парнями, с которыми долгое время играл в России. Он понимает, какой уровень сейчас здесь и там.

Мое личное мнение — Чалову надо оставаться в ПАОКе и пытаться закрепиться в Европе. Потому что у него есть данные для этого. А чемпионат Греции сейчас, как я уже говорил, сильнее РПЛ", - сказал Оздоев.

Федор Чалов является воспитанником московского ЦСКА. Летом 2024 года нападающий покинул стан "армейцев" и перебрался в Грецию, где подписал контракт с ПАОКом. В составе греческой команды российский форвард провел 64 матча во всех турнирах, включая еврокубки, забил 8 голов и сделал 8 голевых передач. Действующее соглашение 28-летнего россиянина с клубом истекает будущим летом.

Напомним, ранее Чалов перенес операцию и пропускает предсезонную подготовку команды.

Источник: "РБ Спорт"

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