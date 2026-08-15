"Он понимает, какой уровень сейчас здесь и там". Оздоев дал совет Чалову

Мое личное мнение — Чалову надо оставаться в ПАОКе и пытаться закрепиться в Европе. Потому что у него есть данные для этого. А чемпионат Греции сейчас, как я уже говорил, сильнее РПЛ", - сказал Оздоев.
Федор Чалов является воспитанником московского ЦСКА. Летом 2024 года нападающий покинул стан "армейцев" и перебрался в Грецию, где подписал контракт с ПАОКом. В составе греческой команды российский форвард провел 64 матча во всех турнирах, включая еврокубки, забил 8 голов и сделал 8 голевых передач. Действующее соглашение 28-летнего россиянина с клубом истекает будущим летом.
Напомним, ранее Чалов перенес операцию и пропускает предсезонную подготовку команды.
Источник: "РБ Спорт"