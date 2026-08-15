"Он понимает, какой уровень сейчас здесь и там". Оздоев дал совет Чалову

Полузащитник "Краснодара" Магомед Оздоев, ранее игравший в ПАОКе вместе с нападающим Федором Чаловым, дал совет экс-одноклубнику.

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Мое личное мнение — Чалову надо оставаться в ПАОКе и пытаться закрепиться в Европе. Потому что у него есть данные для этого. А чемпионат Греции сейчас, как я уже говорил, сильнее РПЛ", - сказал Оздоев.