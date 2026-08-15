Дублем за московскую команду отличился форвард Дмитрий Цыпченко. Также по одному голу забили левый вингер Джонатан Окоронкво и правый защитник Шевченко.
Первая лига
6 тур
Голы: Шевченко, 26, Цыпченко, 54, 56, Окоронкво, 89 (пен)
"Челябинск": Переверзев, Бем, Байтуков, Лысцов, Самойлов, Макаров (Русяев, 59), Кертанов, Левин (Н'Диайе, 71), Гаджимурадов, Урванцев (Каменщиков, 76), Сафронов (Качорри, 59)
"Торпедо": Солдатенко, Роганович (Юшин, 74), Бородин, Бозов (Иванков, 74), Шевченко, Погосов, Чурич, Берковский (Корнюшин, 74), Апеков, Каштанов, Цыпченко
Предупреждения: Бозов, 5, Урванцев, 58, Кертанов, 87
"Торпедо" забило 4 безответных мяча "Челябинску" в 6-м туре Первой лиги
"Торпедо" одержал гостевую победу над "Челябинском" со счетом 4:0.
Фото: ФК "Торпедо"