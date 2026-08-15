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"Торпедо" забило 4 безответных мяча "Челябинску" в 6-м туре Первой лиги

"Торпедо" одержал гостевую победу над "Челябинском" со счетом 4:0.
Фото: ФК "Торпедо"
Дублем за московскую команду отличился форвард Дмитрий Цыпченко. Также по одному голу забили левый вингер Джонатан Окоронкво и правый защитник Шевченко.

Первая лига

6 тур

Голы: Шевченко, 26, Цыпченко, 54, 56, Окоронкво, 89 (пен)

"Челябинск": Переверзев, Бем, Байтуков, Лысцов, Самойлов, Макаров (Русяев, 59), Кертанов, Левин (Н'Диайе, 71), Гаджимурадов, Урванцев (Каменщиков, 76), Сафронов (Качорри, 59)

"Торпедо": Солдатенко, Роганович (Юшин, 74), Бородин, Бозов (Иванков, 74), Шевченко, Погосов, Чурич, Берковский (Корнюшин, 74), Апеков, Каштанов, Цыпченко

Предупреждения: Бозов, 5, Урванцев, 58, Кертанов, 87

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