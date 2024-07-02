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Зарема Салихова высказалась по поводу перехода Виллиана Жозе в "Спартак"

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Зарема Салихова, жена бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась по поводу трансфера Виллиана Жозе в стан красно-белых.
"Бразилец в Москве обязательно найдет, чем заняться поинтереснее футбола. Остается надеяться, что уровень лиги позволит забивать достаточно", - цитирует слова Салиховой Metaratings.

Московский "Спартак" несколькими часами ранее объявил на своем официальном сайте о переходе Виллиана Жозе в стан красно-белых. Контракт был подписан на 2 года.

В Ла Лиге помимо "Бетиса" футболист выступал за такие клубы как "Реал Сосьедад", мадридский "Реал" и "Лас-Пальмас". Также выступал в Английской Премьер-Лиге в составе "Вулверхэмптома".

В чемпионате Испании-23/24 "Бетис" занял итоговое 7 место, набрав 57 очков в 38 матчах. Чемпионом страны стал мадридский "Реал".

Российские трансферы Виллиан Жозе Спартак
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