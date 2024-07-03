"А когда люди уезжают играть в Китай или Саудовскую Аравию, они туда едут ради чемпионата или денег? Об этом в открытую не говорят, но все и так все понимают. Каждый выбирает свое. В России хорошо иностранцам платят, поэтому они сюда и едут. В Европе им никто такие деньги платить не будет. Так было всегда. Иностранцы всегда приезжали за копейкой, проявить себя и уехать в Европу", - заявил Ещенко.
Ранее футбольный агент Курт Морсинк, занимающийся делами нападающего московского "Спартака" Манфреда Угальде, заявил, что трансфер игрока в стан красно-белых осуществился только благодаря щедрому финансовому предложению. Кроме того, агент заявил, что, если Угальде не удастся проявить себя, "Спартак" может заплатить ему за расторжение контракта.
Позже Курт Мосинк заявил, что его слова были неправильно поняты, а футболист находится в предвкушении перед стартом нового сезона РПЛ. Напомним, Угальде перешел в "Спартак" из "Твенте" в январе 2024-го года. Сумма трансфера составила 15 миллионов. В 12-ти матчах РПЛ в весенней части сезона коста-риканец результативными действиями не отметился.
Источник: "СЭ"
Экс-защитник "Спартака" Ещенко: иностранцы всегда приезжали в Россию за копейкой
Экс-защитник "Спартака" Андрей Ещенко высказался о мотивации приезжающих в РПЛ легионеров.
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